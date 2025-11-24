Стубб и Мелони отправятся с визитом в Вашингтон
- 24 ноября, 2025
- 13:05
Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Италии Джорджа Мелони отправятся с визитом в Вашингтон.
Как передает Report, об этом сообщает швейцарское издание Temps со ссылкой на источник в администрации Стубба.
"Президент Финляндии Александр Стубб в воскресенье вылетел в Вашингтон вместе с премьер-министром Италии Джорджией Мелони", - сказал он.
Отмечается, что это произойдет после переговоров делегаций США и Украины в Женеве.
