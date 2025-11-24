Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Стубб и Мелони отправятся с визитом в Вашингтон

    Другие страны
    • 24 ноября, 2025
    • 13:05
    Стубб и Мелони отправятся с визитом в Вашингтон

    Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Италии Джорджа Мелони отправятся с визитом в Вашингтон.

    Как передает Report, об этом сообщает швейцарское издание Temps со ссылкой на источник в администрации Стубба.

    "Президент Финляндии Александр Стубб в воскресенье вылетел в Вашингтон вместе с премьер-министром Италии Джорджией Мелони", - сказал он.

    Отмечается, что это произойдет после переговоров делегаций США и Украины в Женеве.

    Александр Стубб Джорджа Мелони США визит Финляндия Италия

    Последние новости

    13:22

    Представитель ТРСК призвал тюркский мир к единству вокруг Зангезурского коридора

    Внешняя политика
    13:11

    В рамках инициативы "Мост мира" будут организованы взаимные визиты делегаций Баку и Еревана

    В регионе
    13:10

    Азербайджан и Иран обсудили роль совместных проектов в развитии транспортных коридоров

    Внешняя политика
    13:05

    Стубб и Мелони отправятся с визитом в Вашингтон

    Другие страны
    13:03

    Депутат: Зангезурский коридор принесет выгоду всем странам

    Внутренняя политика
    13:03

    ФК "Карабах" в гостевом матче с "Наполи" поддержат более 1 000 болельщиков

    Футбол
    13:01

    Венгерский эксперт: Зангезурский коридор укрепит торговые маршруты тюркского мира

    Внешняя политика
    12:56

    Азербайджанские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза лекарств из Индии

    Бизнес
    12:53

    В Турции перевернулся перевозивший студентов автобус, есть пострадавшие

    В регионе
    Лента новостей