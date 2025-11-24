Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Стубб: Переговоры в Женеве ведут к справедливому и прочному миру

    Другие страны
    • 24 ноября, 2025
    • 11:49
    Стубб: Переговоры в Женеве ведут к справедливому и прочному миру

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что по итогам переговоров в Женеве между Украиной и США были сделаны шаги к достижению справедливого и прочного мира.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х, комментируя телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

    "Некоторые вопросы, как и прежде, остаются нерешенными. Очевидно, что Европа и НАТО будут решать вопросы, которые их касаются", – добавил Стубб.

    Напомним, что в Женеве 23 ноября состоялись переговоры представителей Украины и США по мирному предложению Соединенных Штатов.

    Александр Стубб Владимир Зеленский российско-украинская война Женева

    Последние новости

    11:59

    Азербайджан и Узбекистан готовят совместный грантовый конкурс для НПО

    Внешняя политика
    11:58

    Азербайджан разрабатывает меры снижения выбросов в сфере управления отходами

    Промышленность
    11:56

    В Токио автомобиль наехал на пешеходов, есть погибшие и пострадавшие

    Другие страны
    11:49

    Стубб: Переговоры в Женеве ведут к справедливому и прочному миру

    Другие страны
    11:46

    Турецкий эксперт: Формат "Центральная Азия + Азербайджан" может охватить и Южную Азию

    Внешняя политика
    11:41
    Видео

    Владелец плазы: Газ просочился в здание из-за поврежденной магистральной линии

    Происшествия
    11:40

    В Казахстане арестовали шестерых по подозрению в пропаганде терроризма

    Другие страны
    11:40
    Фото

    В BakuBus на маршруты впервые вышли женщины-водители

    Инфраструктура
    11:33

    Ильхам Алиев: Сегодня тюркский мир переживает период своего подъема

    Внешняя политика
    Лента новостей