Стубб: Переговоры в Женеве ведут к справедливому и прочному миру

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что по итогам переговоров в Женеве между Украиной и США были сделаны шаги к достижению справедливого и прочного мира.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х, комментируя телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Некоторые вопросы, как и прежде, остаются нерешенными. Очевидно, что Европа и НАТО будут решать вопросы, которые их касаются", – добавил Стубб.

Напомним, что в Женеве 23 ноября состоялись переговоры представителей Украины и США по мирному предложению Соединенных Штатов.