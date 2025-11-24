Стубб: Переговоры в Женеве ведут к справедливому и прочному миру
- 24 ноября, 2025
- 11:49
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что по итогам переговоров в Женеве между Украиной и США были сделаны шаги к достижению справедливого и прочного мира.
Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х, комментируя телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
"Некоторые вопросы, как и прежде, остаются нерешенными. Очевидно, что Европа и НАТО будут решать вопросы, которые их касаются", – добавил Стубб.
Напомним, что в Женеве 23 ноября состоялись переговоры представителей Украины и США по мирному предложению Соединенных Штатов.
