    Белый дом: Обновленный проект мирного соглашения с Украиной готов

    Другие страны
    24 ноября, 2025
    • 04:24
    Белый дом: Обновленный проект мирного соглашения с Украиной готов

    В Женеве 23 ноября 2025 года состоялись переговоры представителей Украины и США по мирному предложению Соединённых Штатов. Переговоры прошли конструктивно и целенаправленно, подчеркнув общую приверженность достижению справедливого и долгосрочного мира.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам женевских переговоров.

    Стороны отметили высокую продуктивность консультаций, подчеркнув значительный прогресс в согласовании позиций и определении чётких дальнейших шагов. Был подготовлен обновлённый и доработанный проект мирного соглашения, который, как заявили участники, полностью гарантирует суверенитет Украины и обеспечивает устойчивый и справедливый мир.

    Украинская делегация выразила благодарность США и лично президенту Дональду Трампу за неустанные усилия по прекращению войны и предотвращению гибели людей.

    Стороны договорились продолжить интенсивную работу над совместными предложениями в ближайшие дни и поддерживать тесный контакт с европейскими партнёрами в ходе дальнейшего процесса.

    Окончательные решения в рамках проекта будут приниматься президентами Украины и США. При этом обе стороны подтвердили готовность продолжать совместную работу для обеспечения мира, который гарантирует безопасность, стабильность и восстановление Украины.

    Ağ Ev: Ukrayna ilə yenilənmiş sülh müqaviləsi layihəsi hazırdır

