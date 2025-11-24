İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Stubb: Cenevrə danışıqları ədalətli və davamlı sülhə aparır

    Digər ölkələr
    • 24 noyabr, 2025
    • 12:23
    Stubb: Cenevrə danışıqları ədalətli və davamlı sülhə aparır

    Ukrayna və ABŞ arasında Cenevrədə aparılan danışıqlar nəticəsində ədalətli və davamlı sülhə doğru addımlar atılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Finlandiya Prezidenti Aleksandr Stubb ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski ilə telefon danışığını şərh edərkən "X" hesabında yazıb.

    "Bəzi məsələlər, əvvəlki kimi, öz həllini tapmayıb. Aydındır ki, Avropa və NATO onlara aid olan məsələləri həll edəcək", - A.Stubb əlavə edib.

    Xatırladaq ki, noyabrın 23-də Cenevrədə Ukrayna və ABŞ nümayəndələri arasında Birləşmiş Ştatların sülh təklifi ilə bağlı danışıqlar aparılıb.

    Cenevrə Ukrayna ABŞ danışıqlar
    Стубб: Переговоры в Женеве ведут к справедливому и прочному миру

