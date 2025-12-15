Azərbaycanın İKT sektorunda məhsul istehsalı 8 % artıb
İKT
- 15 dekabr, 2025
- 15:52
Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda informasiya və kommunikasiya texnologiyaları (İKT) sektorunda 2 milyard 210,2 milyon manatlıq məhsul istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 8,1 % çoxdur.
Təkcə noyabrda isə bu sektorda 219,2 milyon manatlıq məhsul istehsal olunub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 5,6 % çoxdur.
Bu ilin ilk 11 ayında sektorun Ümumi Daxili Məhsulda (ÜDM) payı 1,9 % təşkil edib.
Xatırladaq ki, hesabat dövründə Azərbaycanda 116 milyard 320,1 milyon manatlıq və yaxud illik müqayisədə 1,6 % çox ÜDM istehsal olunub.
