Производство в секторе ИКТ Азербайджана увеличилось на 8%
ИКТ
- 15 декабря, 2025
- 16:34
В секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) Азербайджана в январе-ноябре текущего года произведена продукция на сумму 2 млрд 210,2 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 8,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В ноябре в этом секторе произведена продукция на сумму 219,2 млн манатов, что на 5,6% больше, чем годом ранее.
За 11 месяцев текущего года доля сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП) составила 1,9%.
Напомним, что за отчетный период в Азербайджане произведено ВВП на сумму 116 млрд 320,1 млн манатов, что на 1,6% больше в годовом сравнении.
