    Hadisə
    • 15 dekabr, 2025
    • 15:39
    Ağdamda velosipeddən yıxılan 9 yaşlı uşaq ölüb

    Ağdam rayonunda velosiped sürərkən yıxılan 9 yaşlı uşaq aldığı xəsarətlərdən ölüb.

    "Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, rayonun Alıbəyli kənd sakini, 2016-cı il təvəllüdlü Baxşəliyev Hüseyn Rüfət oğlu velosipedlə hərəkətdə olarkən idarəetməni itirərək yıxılıb.

    Başı daşa dəyən H.Baxşəliyev hadisə yerində həyatını itirib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    В Агдаме 9-летний велосипедист погиб в результате падения

