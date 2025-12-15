Ağdamda velosipeddən yıxılan 9 yaşlı uşaq ölüb
Hadisə
- 15 dekabr, 2025
- 15:39
Ağdam rayonunda velosiped sürərkən yıxılan 9 yaşlı uşaq aldığı xəsarətlərdən ölüb.
"Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, rayonun Alıbəyli kənd sakini, 2016-cı il təvəllüdlü Baxşəliyev Hüseyn Rüfət oğlu velosipedlə hərəkətdə olarkən idarəetməni itirərək yıxılıb.
Başı daşa dəyən H.Baxşəliyev hadisə yerində həyatını itirib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
