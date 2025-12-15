Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В Агдаме 9-летний велосипедист погиб в результате падения

    Происшествия
    • 15 декабря, 2025
    • 15:51
    В Агдаме 9-летний велосипедист погиб в результате падения

    В Агдаме 9-летний мальчик погиб в результате падения во время езды на велосипеде.

    Как сообщает карабахское бюро Report, житель села Алыбейли Бахшалиев Гусейн Руфат оглу (2016 г.р.) упал, потеряв управление на велосипеде.

    В результате происшествия ребенок ударился головой о камень и скончался на месте.

    Правоохранительные органы начали расследование по факту случившегося для выяснения всех обстоятельств трагедии.

