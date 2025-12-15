В Агдаме 9-летний велосипедист погиб в результате падения

В Агдаме 9-летний мальчик погиб в результате падения во время езды на велосипеде.

Как сообщает карабахское бюро Report, житель села Алыбейли Бахшалиев Гусейн Руфат оглу (2016 г.р.) упал, потеряв управление на велосипеде.

В результате происшествия ребенок ударился головой о камень и скончался на месте.

Правоохранительные органы начали расследование по факту случившегося для выяснения всех обстоятельств трагедии.