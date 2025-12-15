WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    "Aqrar Tədarük və Təchizat" sığortaçı seçib

    Maliyyə
    • 15 dekabr, 2025
    • 15:51
    Aqrar Tədarük və Təchizat sığortaçı seçib

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə məxsus "Aqrar Tədarük və Təchizat" ASC 12 minik avtomobilinin könüllü (KASKO) sığortalanması ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.

    "Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "Xalq Sığorta" ASC-dir.

    Qalib şirkətə 5 166 manat ödəniləcək.

    Ötən il də bu tenderin qalibi "Xalq Sığorta" olub. Şirkətə 4 760 manat ödənilib.

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi sığorta

    Son xəbərlər

    16:09

    Türkdilli ölkələr arasında şahmat yarışının təşkilatçılığı yüksək qiymətləndirilib

    Fərdi
    16:05

    Azərbaycanda bu il İKT sektorunda göstərilmiş xidmətlərin ümumi dəyəri açıqlanıb

    İKT
    16:02

    Çexiyada yeni hökumətin tərkibi təsdiqlənib

    Digər ölkələr
    16:01

    NATO-nun Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsinin seçimi davam edir

    Region
    16:00

    "Bakı Fond Birjası"nda ticarət olunan qiymətli kağızların sayı açıqlanıb

    Maliyyə
    15:57
    Foto

    "Sədərək" gömrük postunun yaxınlığındakı TIR parkında yenidənqurma işləri aparılıb

    İnfrastruktur
    15:55

    Premyer Liqanın XV turunda "İmişli" "Karvan-Yevlax"la heç-heçəyə razılaşıb

    Futbol
    15:52

    Azərbaycanın İKT sektorunda məhsul istehsalı 8 % artıb

    İKT
    15:51

    "Aqrar Tədarük və Təchizat" sığortaçı seçib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti