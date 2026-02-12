Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Президент "Карабаха" поблагодарил "Нефтчи" за согласие перенести матч Премьер-лиги

    Футбол
    • 12 февраля, 2026
    • 22:42
    Президент Карабаха поблагодарил Нефтчи за согласие перенести матч Премьер-лиги

    Президент агдамского футбольного клуба "Карабах" Тахир Гёзель поблагодарил бакинский "Нефтчи" за согласие перенести матч Премьер-лиги Азербайджана, который должен был пройти между первой и второй встречами агдамцев с английским "Ньюкаслом" в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, соответствующее заявление функционера распространила пресс-служба клуба.

    Т. Гёзель отметил, что два матча "Карабаха" с "Ньюкаслом" пройдут с разницей в шесть дней.

    "Выражаю искреннюю благодарность руководству и правлению "Нефтчи" за проявленное понимание и конструктивную позицию в связи с переносом матча. "Нефтчи" этим решением в очередной раз продемонстрировал верность своим футбольным традициям, благородству и общим интересам азербайджанского футбола. Этот шаг доказал, что каким бы принципиальным ни было соперничество, национальный дух, взаимное уважение и единство всегда остаются приоритетом.

    Верю, что подобные подходы служат развитию отечественного футбола и дальнейшему укреплению здоровых отношений между клубами. Вместе с тем выражаю благодарность Профессиональной футбольной лиге (PFL) за оперативное и объективное рассмотрение нашего запроса. Желаю "Нефтчи" успехов", - заявил президент "Карабаха".

    Ранее стало известно, что матч между командами "Нефтчи" и "Карабах", которые должны были встретиться 21 февраля в рамках 21-го тура Премьер-лиги, перенесен.

    Тахир Гезель ФК "Карабах" ФК "Нефтчи" футбол
    "Qarabağ" klubunun prezidenti "Neftçi"yə təşəkkür edib
    Ты - Король

    Последние новости

    23:27

    Германия передала Украине 5 из своих 12 систем ПВО Patriot

    Другие страны
    23:13

    Мексика готова стать посредником между США и Кубой

    Другие страны
    23:01

    "Фейеноорд" подписал нападающего английской сборной

    Футбол
    22:49

    Зеленский заявил о массированных ударах РФ по объектам энергетики Украины

    Другие страны
    22:47

    Нетаньяху: Я выразил Трампу свой скептицизм относительно любого соглашения с Ираном

    Другие страны
    22:42

    Президент "Карабаха" поблагодарил "Нефтчи" за согласие перенести матч Премьер-лиги

    Футбол
    22:28

    Глава британской госслужбы Уормолд ушел в отставку

    Другие страны
    22:09

    Джон Хили: Союзники договорились предоставить Украине военную помощь на $35 млрд

    Другие
    22:08

    В Брюсселе состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА

    Футбол
    Лента новостей