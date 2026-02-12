Президент "Карабаха" поблагодарил "Нефтчи" за согласие перенести матч Премьер-лиги

Президент агдамского футбольного клуба "Карабах" Тахир Гёзель поблагодарил бакинский "Нефтчи" за согласие перенести матч Премьер-лиги Азербайджана, который должен был пройти между первой и второй встречами агдамцев с английским "Ньюкаслом" в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, соответствующее заявление функционера распространила пресс-служба клуба.

Т. Гёзель отметил, что два матча "Карабаха" с "Ньюкаслом" пройдут с разницей в шесть дней.

"Выражаю искреннюю благодарность руководству и правлению "Нефтчи" за проявленное понимание и конструктивную позицию в связи с переносом матча. "Нефтчи" этим решением в очередной раз продемонстрировал верность своим футбольным традициям, благородству и общим интересам азербайджанского футбола. Этот шаг доказал, что каким бы принципиальным ни было соперничество, национальный дух, взаимное уважение и единство всегда остаются приоритетом.

Верю, что подобные подходы служат развитию отечественного футбола и дальнейшему укреплению здоровых отношений между клубами. Вместе с тем выражаю благодарность Профессиональной футбольной лиге (PFL) за оперативное и объективное рассмотрение нашего запроса. Желаю "Нефтчи" успехов", - заявил президент "Карабаха".

Ранее стало известно, что матч между командами "Нефтчи" и "Карабах", которые должны были встретиться 21 февраля в рамках 21-го тура Премьер-лиги, перенесен.