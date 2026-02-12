Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 12 февраля, 2026
    • 22:28
    Глава британской госслужбы Уормолд ушел в отставку

    Глава Государственной гражданской службы и секретарь Кабинета министров Великобритании Крис Уормолд ушел в отставку.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

    Отставку Уормолда связывают с усилиями премьер-министра "перезагрузить" работу своего аппарата после серии скандалов, связанных с фигурой Питера Мандельсона, экс-министра, влиятельного члена Лейбористской партии, которого премьер-министр в свое время назначил послом в США.

    В своем заявлении Стармер выразил благодарность уходящему чиновнику за "долгую и славную карьеру в гражданской службе" и поддержку, которую тот оказывал ему в качестве секретаря Кабинета министров.

    Britaniyanın Dövlət Mülki Xidmətinin rəhbəri istefa verib
