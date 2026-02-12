Глава британской госслужбы Уормолд ушел в отставку

Глава Государственной гражданской службы и секретарь Кабинета министров Великобритании Крис Уормолд ушел в отставку.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Отставку Уормолда связывают с усилиями премьер-министра "перезагрузить" работу своего аппарата после серии скандалов, связанных с фигурой Питера Мандельсона, экс-министра, влиятельного члена Лейбористской партии, которого премьер-министр в свое время назначил послом в США.

В своем заявлении Стармер выразил благодарность уходящему чиновнику за "долгую и славную карьеру в гражданской службе" и поддержку, которую тот оказывал ему в качестве секретаря Кабинета министров.