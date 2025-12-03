Стубб и Эрдоган обсудили усилия по прекращению российско-украинской войны
Другие страны
- 03 декабря, 2025
- 18:49
Президент Финляндии Александр Стубб и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили усилия по прекращению российско-украинской войны.
Как передает Report, об этом Стубб написал в соцсети Х.
В ходе беседы лидеры также обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке. Президент Финляндии отметил важную роль Турции в разрешении региональных конфликтов.
"Мы продолжим работать вместе ради мира", - заключил финский лидер.
Последние новости
19:40
Генпрокурор Азербайджана совершил официальный визит в СШАВнешняя политика
19:32
Фото
Азербайджан изучает китайский опыт долговременного хранения энергииЭнергетика
19:27
TƏBİB: Состояние подорвавшегося на мине в Агдере тяжелое - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
19:22
Пашинян больше не считает Кочаряна и Саргсяна политическими конкурентамиВ регионе
19:15
Турция впервые поставила боевой корабль стране-члену ЕС и НАТОВ регионе
19:13
Трое пострадавших при взрыве в AFEN Plaza в Баку выписаны домойЗдоровье
19:09
Домбровскис: Финансовая помощь Украине будет выплачиваться траншамиДругие страны
19:09
IATA: Спрос на пассажирские авиаперевозки в октябре вырос почти на 7%Инфраструктура
18:55