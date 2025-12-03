Стубб и Эрдоган обсудили усилия по прекращению российско-украинской войны

Президент Финляндии Александр Стубб и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили усилия по прекращению российско-украинской войны.

Как передает Report, об этом Стубб написал в соцсети Х.

В ходе беседы лидеры также обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке. Президент Финляндии отметил важную роль Турции в разрешении региональных конфликтов.

"Мы продолжим работать вместе ради мира", - заключил финский лидер.