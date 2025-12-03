Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Стубб и Эрдоган обсудили усилия по прекращению российско-украинской войны

    Другие страны
    • 03 декабря, 2025
    • 18:49
    Стубб и Эрдоган обсудили усилия по прекращению российско-украинской войны

    Президент Финляндии Александр Стубб и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили усилия по прекращению российско-украинской войны.

    Как передает Report, об этом Стубб написал в соцсети Х.

    В ходе беседы лидеры также обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке. Президент Финляндии отметил важную роль Турции в разрешении региональных конфликтов.

    "Мы продолжим работать вместе ради мира", - заключил финский лидер.

    Турция Финляндия российско-украинская война Александр Стубб Реджеп Тайип Эрдоган
    Stubb və Ərdoğan Rusiya‑Ukrayna müharibəsinin nizamlanması üzrə səyləri müzakirə ediblər
    Stubb and Erdogan mull efforts to end Russia-Ukraine war
    Elvis

    Последние новости

    19:40

    Генпрокурор Азербайджана совершил официальный визит в США

    Внешняя политика
    19:32
    Фото

    Азербайджан изучает китайский опыт долговременного хранения энергии

    Энергетика
    19:27

    TƏBİB: Состояние подорвавшегося на мине в Агдере тяжелое - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    19:22

    Пашинян больше не считает Кочаряна и Саргсяна политическими конкурентами

    В регионе
    19:15

    Турция впервые поставила боевой корабль стране-члену ЕС и НАТО

    В регионе
    19:13

    Трое пострадавших при взрыве в AFEN Plaza в Баку выписаны домой

    Здоровье
    19:09

    Домбровскис: Финансовая помощь Украине будет выплачиваться траншами

    Другие страны
    19:09

    IATA: Спрос на пассажирские авиаперевозки в октябре вырос почти на 7%

    Инфраструктура
    18:55

    Израиль сегодня получит тело еще одного погибшего заложника

    Другие страны
    Лента новостей