Stubb və Ərdoğan Rusiya‑Ukrayna müharibəsinin nizamlanması üzrə səyləri müzakirə ediblər
Digər ölkələr
- 03 dekabr, 2025
- 19:00
Finlandiya Prezidenti Aleksandr Stubb türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Rusiya‑Ukrayna müharibəsinin nizamlanması üzrə səyləri müzakirə ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Stubb "X"də yazıb.
Liderlər, həmçinin Yaxın Şərqdəki mövcud vəziyyət ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Finlandiya Prezidenti Türkiyənin regional münaqişələrin həllində mühüm rolunu vurğulayıb.
"Biz sülh naminə birlikdə işləməyə davam edəcəyik", – deyə Stubb əlavə edib.
