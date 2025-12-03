İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Stubb və Ərdoğan Rusiya‑Ukrayna müharibəsinin nizamlanması üzrə səyləri müzakirə ediblər

    Finlandiya Prezidenti Aleksandr Stubb türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Rusiya‑Ukrayna müharibəsinin nizamlanması üzrə səyləri müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Stubb "X"də yazıb.

    Liderlər, həmçinin Yaxın Şərqdəki mövcud vəziyyət ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Finlandiya Prezidenti Türkiyənin regional münaqişələrin həllində mühüm rolunu vurğulayıb.

    "Biz sülh naminə birlikdə işləməyə davam edəcəyik", – deyə Stubb əlavə edib.

    Стубб и Эрдоган обсудили усилия по прекращению российско-украинской войны
    Stubb and Erdogan mull efforts to end Russia-Ukraine war

