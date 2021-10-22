Стрельба на съемках фильма с Алеком Болдуином, есть погибшая и раненый

Один человек погиб и один ранен в результате инцидента с огнестрельным оружием на съемках фильма с участием актера Алека Болдуина в США.

Один человек погиб и один ранен в результате инцидента с огнестрельным оружием на съемках фильма с участием актера Алека Болдуина в США.

Как передает Report, об этом сообщил портал TMZ .

Съемки вестерна Rust ("Ржавчина") проходили в штате Нью-Мексико.

Отмечается, что инцидент возник при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма был ранен в ключицу, женщина-оператор получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерк. Врачи не смогли спасти ее жизнь.

Алек Болдуин участвовавший в съемке сцены, во время которой произошла стрельба, не пострадал. Съемки фильма были приостановлены.