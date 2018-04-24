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    Страны G7 согласились с причастностью РФ к покушению на жизнь Скрипалей

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Страны Большой семерки согласились с версией Британии о произошедшем в Солсбери.

    Как передает Report, gо мнению G7, за покушением на жизнь Скрипалей якобы стоит Россия и "правдоподобных альтернативных объяснений" нет.

    Сообщается, что Большая семерка призвала Россию "ответить на вопросы".

    Напомним, что Британия голословно обвиняет Россию в причастности к делу Скрипалей. При этом никаких доказательств обвинений Лондон не предоставляет. Также британская сторона отказывается делиться с РФ информацией по дело об отравлении российских граждан. 

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