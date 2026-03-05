Страны ЕС направляют свои ВМС в средиземное море для защиты Кипра
- 05 марта, 2026
- 14:40
Италия, Испания, Франция и Нидерланды направят на Кипр свои военно-морские силы в ближайшие дни для защиты острова.
Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление министра обороны Италии Гидо Крозетто.
Страны приняли такое решение после того как в понедельник база британских военно-воздушных сил в Акротири подверглась атаке иранских беспилотников.
