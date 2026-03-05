İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Dörd Avropa ölkəsi Kipr adasına hərbi dəniz qüvvələri yerləşdirmək qərarına gəlib

    • 05 mart, 2026
    • 14:47
    Dörd Avropa ölkəsi Kipr adasına hərbi dəniz qüvvələri yerləşdirmək qərarına gəlib

    İtaliya, İspaniya, Fransa və Niderland Kipri qorumaq üçün yaxın günlərdə öz hərbi dəniz qüvvələrini (HDQ) adaya göndərəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" İtaliyanın müdafiə naziri Gido Krozettonun bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    Ölkələr bu qərarı bazar ertəsi Akrotiridəki Britaniya hərbi hava qüvvələri bazasının İranın pilotsuz uçuş aparatlarının hücumuna məruz qalmasından sonra qəbul ediblər.

    Avropa İttifaqı Kipr ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Страны ЕС направляют свои ВМС в средиземное море для защиты Кипра

