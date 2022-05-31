Страны Балтии и Северной Европы поддерживают желание Молдовы вступить в ЕС

Главы парламентов стран Балтии и Северной Европы (NB8) на брифинге в Кишиневе заявили, что поддерживают европейские стремления Молдовы, которая хочет получить статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Главы парламентов стран Балтии и Северной Европы (NB8) на брифинге в Кишиневе заявили, что поддерживают европейские стремления Молдовы, которая хочет получить статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в Кишиневе с официальным визитом находятся главы парламентов стран Балтии и Северной Европы.

"NB8 поддерживает ориентирование Молдовы на европейском пути, у вас есть все необходимое, чтобы стать частью европейской семьи. Наш визит - это сигнал поддержки вашей страны, мы хотим поддержать Молдавию на ее пути развития", - сказала глава литовского сейма Виктория Чмилите-Нильсен во время брифинга.

Глава парламента Эстонии Юри Ратас добавил, что его страна готова поделиться с Молдавией опытом по вступлению в Евросоюз. Представители парламентов остальных стран также заверили в своей поддержке, но отметили, что окончательное решение по Молдавии должна принять Европейская комиссия.

Президент Молдовы Майя Санду подписала заявку на вступление республики в Европейский союз 3 марта. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели 11 апреля в Люксембурге передал главам МИД Грузии и Молдовы опросники для начала процедуры по вступлению в ЕС. Первую часть опросника Молдавия передала представителю ЕС 22 апреля, вторую — 12 мая.