Столтенберг проведет внеплановую пресс-конференцию 30 сентября

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет незапланированную пресс-конференцию в пятницу, 30 сентября.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет незапланированную пресс-конференцию в пятницу, 30 сентября.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба НАТО.

Тема пресс-конференции не уточняется. В пресс-службе сообщили о планах провести пресс-конференцию утром 30 сентября.

Отметим, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский проведет срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны страны.

Кроме того, президент России Владимир Путин Россия вчера подписал указ о признании государственного "суверенитета" и "независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. Сегодня запланировано его выступление. Также ожидается подписание договоров о вхождении т.н. ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в Россию по итогам "референдумов".