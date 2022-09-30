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Столтенберг проведет внеплановую пресс-конференцию 30 сентября

Столтенберг проведет внеплановую пресс-конференцию 30 сентября Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет незапланированную пресс-конференцию в пятницу, 30 сентября.
Другие страны
30 сентября 2022 г. 11:52
Столтенберг проведет внеплановую пресс-конференцию 30 сентября

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет незапланированную пресс-конференцию в пятницу, 30 сентября.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба НАТО.

Тема пресс-конференции не уточняется. В пресс-службе сообщили о планах провести пресс-конференцию утром 30 сентября.

Отметим, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский проведет срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны страны.

Кроме того, президент России Владимир Путин Россия вчера подписал указ о признании государственного "суверенитета" и "независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. Сегодня запланировано его выступление. Также ожидается подписание договоров о вхождении т.н. ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в Россию по итогам "референдумов".

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Версия на английском языке Stoltenberg to hold unscheduled press conference on September 30
Версия на азербайджанском языке NATO-nun Baş katibi bu gün mətbuat konfransı keçirəcək

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