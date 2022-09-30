Россия признала "независимость" Херсонской и Запорожской областей Украины

Россия "признала государственный суверенитет и независимость" Запорожской и Херсонской областей Украины.

Россия признала государственный "суверенитет" и "независимость" Запорожской и Херсонской областей Украины.

Как передает Report, соответствующие указы подписал президент Владимир Путин. Они опубликованы на портале правовых документов.

Решение принято "в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международными нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов", закрепленный в уставе ООН и с учетом "волеизъявления народа" на "референдуме", говорится в указах.