Столтенберг: Победа России в Украине cтанет поражением НАТО

Победа России в конфликте в Украине будет поражением НАТО, и этого нельзя допустить

Победа России в конфликте в Украине будет поражением НАТО, и этого нельзя допустить.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Помимо этого, он отметил, что поддержка Украины со стороны Североатлантического альянса играет ключевую роль в ситуации вокруг украинского конфликта, хотя НАТО и не является его стороной. "НАТО не является частью конфликта, но наша поддержка играет ключевую роль", - отметил Столтенберг, добавив, что они усилят помощь Украине.

Генсек НАТО также отметил, что гибридные и кибератаки на инфраструктуру стран Альянса могут стать причиной активизации пятой статьи договора альянса о коллективной обороне.

"Мы можем принять меры в рамках пятой статьи при гибридных и кибератаках на нашу общую инфраструктуру. Мы готовы пойти на необходимые меры, если они понадобятся. Мы можем принять соответствующее решение в контексте пятой статьи [соглашения о коллективной обороне]. Это будет наше решение в конкретном случае при наличии обоснований [для такого шага]", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных мерах НАТО в связи с ситуацией со взрывами на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2".