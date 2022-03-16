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Столтенберг: НАТО уважает любое решение Украины о членстве в альянсе

Столтенберг: НАТО уважает любое решение Украины о членстве в альянсе НАТО остается открытой для присоединения новых членов и будет уважать любое решение Украины о вступлении или невступлении в альянс.
Другие страны
16 марта 2022 г. 20:26
Столтенберг: НАТО уважает любое решение Украины о членстве в альянсе

НАТО остается открытой для присоединения новых членов и будет уважать любое решение Украины о вступлении или невступлении в альянс.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил генсек Йенс Столтенберг по итогам заседания глав минобороны Североатлантического блока.

"НАТО уважает решения, которые принимает… руководство Украины. Им решать, иметь ли намерение присоединиться к альянсу или нет. Также за 30 членами НАТО остается дальнейшее решение по этому вопросу", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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Версия на азербайджанском языке Stoltenberq: “NATO Ukraynanın alyansa üzvlüklə bağlı istənilən qərarına hörmətlə yanaşır”

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