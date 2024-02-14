Столтенберг: Страны НАТО не видят для себя никакой непосредственной военной угрозы

НАТО не видит никакой непосредственной военной угрозы своим странам-членам.

НАТО не видит никакой непосредственной военной угрозы своим странам-членам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Страны НАТО не видят для себя никакой непосредственной военной угрозы", - сказал он, подчеркнув, что это можно объяснить резким увеличением военных расходов государств альянса.

"Хотя мы не видим непосредственной угрозы военного нападения, но остаются гибридные и кибернетические угрозы. Мы тщательно мониторим эти риски и бдительно следим за границей с Россией", - подчеркнул он.