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Столтенберг: Страны НАТО не видят для себя никакой непосредственной военной угрозы

Столтенберг: Страны НАТО не видят для себя никакой непосредственной военной угрозы НАТО не видит никакой непосредственной военной угрозы своим странам-членам.
Другие страны
14 февраля 2024 г. 15:19
Столтенберг: Страны НАТО не видят для себя никакой непосредственной военной угрозы

НАТО не видит никакой непосредственной военной угрозы своим странам-членам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Страны НАТО не видят для себя никакой непосредственной военной угрозы", - сказал он, подчеркнув, что это можно объяснить резким увеличением военных расходов государств альянса.

"Хотя мы не видим непосредственной угрозы военного нападения, но остаются гибридные и кибернетические угрозы. Мы тщательно мониторим эти риски и бдительно следим за границей с Россией", - подчеркнул он.

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