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Столтенберг: Граница НАТО с Россией увеличится более чем вдвое

Столтенберг: Граница НАТО с Россией увеличится более чем вдвое Когда Финляндия присоединится к Североатлантическому альянсу, длина границы НАТО с Россией увеличится более чем вдвое.
Другие страны
21 марта 2023 г. 00:51
Столтенберг: Граница НАТО с Россией увеличится более чем вдвое

Когда Финляндия присоединится к Североатлантическому альянсу, длина границы НАТО с Россией увеличится более чем вдвое.

Об этом передает Report со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на брифинге с министрами обороны Финляндии и Швеции.

"Путин вторгся в Украину с провозглашенной целью иметь меньше НАТО в Европе. У него выходит ровно наоборот. В Европе будет больше НАТО, о чем свидетельствует тот факт, что и Финляндия, и Швеция подали заявки и получили приглашение стать полноправными членами. А когда Финляндия присоединится, граница НАТО с Россией увеличится более чем в два раза - на 1 300 километров", - сказал Столтенберг.

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Версия на азербайджанском языке Baş katib: “NATO-nun Rusiya ilə sərhədi iki dəfədən çox böyüyəcək”

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