Столкновения между протестующими и полицией произошли в Филадельфии

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ В американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания) в четверг произошли столкновения между полицией и участниками манифестации, организованной в знак солидарности с протестующими в Балтиморе (штат Мэриленд). Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщила американская телекомпания CNN.

По ее сведениям, в общей сложности в демонстрации в Филадельфии приняли участие около 1 тыс. человек. Группа протестующих попыталась перекрыть одну из основных трасс, однако они были оттеснены стражами порядка. В эфире телекомпании были показаны кадры, на которых видно, как полицейские и манифестанты толкают друг друга.

25 апреля в американском городе Балтимор (штат Мэриленд) произошли стычки демонстрантов с полицией, спровоцированные действиями полиции при задержании 25-летнего афроамериканца Фредди Грэя.

По данным ряда СМИ, при задержании сотрудники полиции нанесли Грэю серьезную травму шеи, он впал в кому, пережил клиническую смерть, был возвращен медиками к жизни, перенес сложную хирургическую операцию, но 19 апреля, несмотря на все усилия врачей, скончался. 27 апреля - в день его похорон уличные акции протеста вылились в массовые беспорядки и погромы. Были разграблены несколько торговых центров, сожжены полторы сотни машин, не менее 15 зданий. Пострадали около 100 стражей порядка.

Задержаны более 200 участников беспорядков. 28 апреля в Балтиморе был объявлен комендантский час. Для пресечения насилия и грабежей в город были направлены полицейские из других штатов, введены части Национальной гвардии.