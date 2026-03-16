Стармер: Разблокировка Ормузского пролива не будет проводиться в рамках НАТО

Операция по разблокировке Ормузского пролива не будет проводиться в рамках НАТО.

Как передает Report со ссылкой на британские СМИ, об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

"Мы работаем с другими странами над разблокировкой Ормузского пролива. Позвольте внести ясность: никогда не предполагалось, что это будет сделано в рамках миссии НАТО. Это должен быть альянс партнеров. Поэтому мы работаем с партнерами, как в Европе, так и в странах Персидского залива и с США", - сказал он.