Стармер: Разблокировка Ормузского пролива не будет проводиться в рамках НАТО
- 16 марта, 2026
- 16:24
Операция по разблокировке Ормузского пролива не будет проводиться в рамках НАТО.
Как передает Report со ссылкой на британские СМИ, об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
"Мы работаем с другими странами над разблокировкой Ормузского пролива. Позвольте внести ясность: никогда не предполагалось, что это будет сделано в рамках миссии НАТО. Это должен быть альянс партнеров. Поэтому мы работаем с партнерами, как в Европе, так и в странах Персидского залива и с США", - сказал он.
16:56
Демирчи: Проведение WUF13 в Баку подтверждает градостроительный опыт АзербайджанаВнешняя политика
16:55
Брэд Купер: США обеспечивают безопасность судоходства в Ормузском проливеДругие страны
16:52
Таяни: Италия против вовлечения морской миссии ЕС в ситуацию в Ормузском проливеДругие страны
16:38
Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с завершением референдума в КазахстанеВнешняя политика
16:32
Барро объявил о расширении санкционного списка ЕС в отношении РоссииДругие страны
16:29
Системы ПВО ОАЭ сбили 6 иранских ракет и 21 БПЛАДругие страны
16:24
Стармер: Разблокировка Ормузского пролива не будет проводиться в рамках НАТОДругие страны
16:08
Ильхам Алиев утвердил поправки о возмещении части расходов иностранным кинопродюсерамKультурная политика
15:54