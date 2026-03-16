Starmer: Hörmüz boğazının açılması NATO çərçivəsində həyata keçirilməyəcək
- 16 mart, 2026
- 16:36
Hörmüz boğazının açılması əməliyyatı NATO çərçivəsində həyata keçirilməyəcək.
"Report" Britaniya KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer mətbuat konfransında bildirib.
"Biz Hörmüz boğazının blokadadan çıxarılması istiqamətində digər ölkələrlə işləyirik. İcazə verin aydınlıq gətirim: bunun NATO missiyası çərçivəsində ediləcəyi heç vaxt nəzərdə tutulmayıb. Bu, tərəfdaşlar alyansı olmalıdır. Buna görə də biz həm Avropada, həm də Fars körfəzi ölkələrindəki tərəfdaşlarla və ABŞ ilə işləyirik", - o bildirib.
