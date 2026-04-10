    Стармер и Трамп обсудили восстановление судоходства в Ормузском проливе

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп обсудили пути возобновления судоходства через Ормузский пролив.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении канцелярии британского премьера по итогам телефонного разговора лидеров.

    "Лидеры обсудили необходимость в практическом плане для возобновления судоходства как можно быстрее", - отмечается в сообщении.

    На Даунинг-стрит подчеркнули, что стороны сошлись во мнении: "теперь, когда действует режим прекращения огня и есть соглашение по открытию пролива", наступает следующий этап - поиск решений.

    Стармер, находящийся с визитом в Катаре, также проинформировал Трампа об усилиях Лондона по выработке единой позиции ряда стран для согласования жизнеспособного плана по восстановлению судоходства через стратегически важный пролив.

