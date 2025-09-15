Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Стармер: Британские истребители будут патрулировать небо над Польшей

    • 15 сентября, 2025
    • 21:49
    Стармер: Британские истребители будут патрулировать небо над Польшей

    Истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании будут патрулировать небо над Польшей в рамках миссии НАТО "Восточный страж" (Eastern Sentry).

    Как передает Report, об этом заявили в британском правительстве.

    Ожидается, что "Тайфуны" начнут выполнять полеты над Польшей в ближайшие дни.

    "Безрассудное поведение России - это прямая угроза для европейской безопасности и нарушение международного права, поэтому Великобритания поддержит усилия НАТО по укреплению своего восточного фланга в рамках миссии "Восточный страж"", - заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

    По его словам, эти самолеты - не просто демонстрация силы, а жизненная необходимость для сдерживания агрессии, обеспечения безопасности воздушного пространства НАТО и защиты безопасности страны и ее союзников.

