Стармер: Британские истребители будут патрулировать небо над Польшей
- 15 сентября, 2025
- 21:49
Истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании будут патрулировать небо над Польшей в рамках миссии НАТО "Восточный страж" (Eastern Sentry).
Как передает Report, об этом заявили в британском правительстве.
Ожидается, что "Тайфуны" начнут выполнять полеты над Польшей в ближайшие дни.
"Безрассудное поведение России - это прямая угроза для европейской безопасности и нарушение международного права, поэтому Великобритания поддержит усилия НАТО по укреплению своего восточного фланга в рамках миссии "Восточный страж"", - заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
По его словам, эти самолеты - не просто демонстрация силы, а жизненная необходимость для сдерживания агрессии, обеспечения безопасности воздушного пространства НАТО и защиты безопасности страны и ее союзников.