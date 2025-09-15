İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    Starmer: Britaniya qırıcıları Polşa səmasında patrul həyata keçirəcək

    • 15 sentyabr, 2025
    • 22:00
    Starmer: Britaniya qırıcıları Polşa səmasında patrul həyata keçirəcək

    Kral Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus qırıcı təyyarələr NATO-nun "Eastern Sentry" ("Şərq keşikçisi") missiyası çərçivəsində Polşa səmasında patrul həyata keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniya hökuməti məlumat yayıb.

    "Tayfun"ların yaxın günlərdə Polşa üzərindən uçmağa başlayacağı gözlənilir.

    "Rusiyanın ehtiyatsız davranışı birbaşa Avropa təhlükəsizliyinə təhdiddir və beynəlxalq hüququn pozulmasıdır, ona görə də Böyük Britaniya NATO-nun şərq cinahını gücləndirmək səylərini dəstəkləyəcək", - Britaniyanın baş naziri Kir Starmer deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu təyyarələr sadəcə güc nümayişi deyil, təcavüzün qarşısını almaq, NATO-nun hava məkanının, ölkənin və onun müttəfiqlərinin təhlükəsizliyini qorumaq üçün həyati zərurətdir.

