İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycanın ilk onluğa düşən özəl şirkətləri qeyri-neft məhsullarının ixracını 50 %-dən çox artırıb

    Biznes
    • 30 dekabr, 2025
    • 10:53
    Azərbaycanın ilk onluğa düşən özəl şirkətləri qeyri-neft məhsullarının ixracını 50 %-dən çox artırıb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanın özəl şirkətləri arasında qeyri-neft məhsullarının ən böyük ixracatçısı "Azerbaijan International Mining Company Limited" MMC olub.

    "Report" Azərbaycan İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinə istinadən xəbər verir ki, şirkətin qeyd olunan dövrdə ixracı 112 milyon ABŞ dolları (il ərzində 3,4 dəfə və ya 78,9 milyon ABŞ dolları çox) təşkil edib.

    Hesabat dövründə Azərbaycanın qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərən 10 özəl şirkət 528,6 milyon ABŞ dolları məbləğində ixrac həyata keçirib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü (333,4 milyon ABŞ dolları) ilə müqayisədə 58,55 % və ya 195,2 milyon ABŞ dolları çoxdur.

    Qeyri-neft məhsulları ixrac edən ən böyük 10 Azərbaycan şirkəti:

    Şirkət

    2025-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ixracın həcmi (milyon ABŞ dollar ilə)

    2024-cü ilin yanvar-noyabr aylarında ixracın həcmi (milyon ABŞ dollar ilə)

    Faiz fərqi

    "Azerbaijan International Mining Company Limited" şirkətinin Azərbaycandakı nümayəndəliyi

    112

    33,1

    238,37%

    "Prime Cotton" MMC

    99,5

    90,8

    9,58%

    "Azərbaycan Şəkər İstehsalat Birliyi" MMC

    56,9

    37,7

    50,93%

    "Baku Steel Company" QSC

    53,7

    56,8

    -5,46%

    "Export Stream" MMC

    40,2

    22,8

    76,32%

    "STP Alüminium" MMC

    39,5

    7

    464,29%

    "Tabaterra" QSC

    39,3

    30,8

    27,60%

    "UYTROP" MMC

    29,5

    0

    -

    "Khan-El" MMC

    29,1

    28,4

    2,46%

    "P-Aqro" MMC

    28,9

    26

    11,15%

    Hesabat dövründə Azərbaycanın qeyri-neft ixracı 7,3 % artaraq 3,3 milyard ABŞ dollarına çatıb.

    Azərbaycan qeyri-neft məhsullarının ixracı "Azerbaijan International Mining Company Limited" MMC
    ТОП-10 частных компаний Азербайджана увеличили экспорт ненефтяной продукции более чем на 50%
    Private companies of Azerbaijan increase non-oil exports by more than 50%

    Son xəbərlər

    11:32

    Azərbaycanın TOP-10 dövlət şirkətinin qeyri-neft ixracı 1 milyard dolları ötüb

    Maliyyə
    11:29

    Fərhad Məmmədov: Aİ hazırda TRIPP layihəsinin birbaşa parçası olmaq istəmir

    Xarici siyasət
    11:28

    Bakıda 27 kiloqram narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb

    Hadisə
    11:24
    Foto

    Şəhid ailələri və müharibə əlillərinə daha 115 mənzil verilib

    Sosial müdafiə
    11:24
    Video

    Bakıda qumbara və partladıcılar aşkar olunub

    Digər
    11:18

    Ordubadda qarın hündürlüyü 40 sm-ə çatıb

    Ekologiya
    11:17

    FHN hava şəraitiBu b ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

    Daxili siyasət
    11:11
    Foto

    Azərbaycan MDB Hökümətlərarası Feldyeger Rabitəsinin Koordinasiya Şurasının iclasına qatılıb

    İKT
    11:11
    Foto

    Sahil Babayev: "Azərbaycan boksçuları yarışlarda ötən ilə nisbətən 50 faiz çox medal qazanıblar"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti