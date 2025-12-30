Частные компании Азербайджана увеличили экспорт ненефтяной продукции более чем на 50%

В январе – ноябре 2025 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции среди частных компаний Азербайджана стало ООО "Azerbaijan International Mining Company Limited".

Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, экспорт компании в указанный период составил 112 млн долларов США (рост за год в 3,38 раза или на 78,9 млн долларов).

В отчетный период 10 частных компаний в ненефтяном секторе Азербайджана осуществили экспорт на сумму 528,6 млн долларов, что на 58,55% или на 195,2 млн долларов превышает аналогичный показатель 2024 года (333,4 млн долларов).

ТОП-10 крупнейших азербайджанских компаний-экспортеров ненефтяной продукции:

Компания Объем экспорта в январе - ноябре 2025 года (млн долларов) Объем экспорта в январе - ноябре 2024 года (млн долларов) Разница в % ООО "Azerbaijan International Mining Company" 112 33,1 238,37% ООО "Prime Cotton" 99,5 90,8 9,58% ООО "Азербайджанское объединение по производству сахара" 56,9 37,7 50,93% ЗАO "Baku Steel Company" 53,7 56,8 -5,46% ООО "Export Stream" 40,2 22,8 76,32% ООО "STP Алюминий" 39,5 7 464,29% ЗАO "TABATERRA" 39,3 30,8 27,60% ООО "UYTROP" 29,5 0 - ООО "KHAN-EL" 29,1 28,4 2,46% ООО "P-AQRO" 28,9 26 11,15%

В отчетный период ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 7,3% и достиг 3,3 млрд долларов США.