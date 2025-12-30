Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Частные компании Азербайджана увеличили экспорт ненефтяной продукции более чем на 50%

    Бизнес
    • 30 декабря, 2025
    • 10:24
    Частные компании Азербайджана увеличили экспорт ненефтяной продукции более чем на 50%

    В январе – ноябре 2025 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции среди частных компаний Азербайджана стало ООО "Azerbaijan International Mining Company Limited".

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, экспорт компании в указанный период составил 112 млн долларов США (рост за год в 3,38 раза или на 78,9 млн долларов).

    В отчетный период 10 частных компаний в ненефтяном секторе Азербайджана осуществили экспорт на сумму 528,6 млн долларов, что на 58,55% или на 195,2 млн долларов превышает аналогичный показатель 2024 года (333,4 млн долларов).

    ТОП-10 крупнейших азербайджанских компаний-экспортеров ненефтяной продукции:

    Компания

    Объем экспорта в январе - ноябре 2025 года (млн долларов)

    Объем экспорта в январе - ноябре 2024 года (млн долларов)

    Разница в %

    ООО "Azerbaijan International Mining Company"

    112

    33,1

    238,37%

    ООО "Prime Cotton"

    99,5

    90,8

    9,58%

    ООО "Азербайджанское объединение по производству сахара"

    56,9

    37,7

    50,93%

    ЗАO "Baku Steel Company"

    53,7

    56,8

    -5,46%

    ООО "Export Stream"

    40,2

    22,8

    76,32%

    ООО "STP Алюминий"

    39,5

    7

    464,29%

    ЗАO "TABATERRA"

    39,3

    30,8

    27,60%

    ООО "UYTROP"

    29,5

    0

    -

    ООО "KHAN-EL"

    29,1

    28,4

    2,46%

    ООО "P-AQRO"

    28,9

    26

    11,15%

    В отчетный период ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 7,3% и достиг 3,3 млрд долларов США.

    Азербайджан ненефтяная продукция экспортеры частный сектор
    Azərbaycanın özəl şirkətləri qeyri-neft məhsullarının ixracını 50 %-dən çox artırıb
    Private companies of Azerbaijan increase non-oil exports by more than 50%

