Частные компании Азербайджана увеличили экспорт ненефтяной продукции более чем на 50%
- 30 декабря, 2025
- 10:24
В январе – ноябре 2025 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции среди частных компаний Азербайджана стало ООО "Azerbaijan International Mining Company Limited".
Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, экспорт компании в указанный период составил 112 млн долларов США (рост за год в 3,38 раза или на 78,9 млн долларов).
В отчетный период 10 частных компаний в ненефтяном секторе Азербайджана осуществили экспорт на сумму 528,6 млн долларов, что на 58,55% или на 195,2 млн долларов превышает аналогичный показатель 2024 года (333,4 млн долларов).
ТОП-10 крупнейших азербайджанских компаний-экспортеров ненефтяной продукции:
|
Компания
|
Объем экспорта в январе - ноябре 2025 года (млн долларов)
|
Объем экспорта в январе - ноябре 2024 года (млн долларов)
|
Разница в %
|
ООО "Azerbaijan International Mining Company"
|
112
|
33,1
|
238,37%
|
ООО "Prime Cotton"
|
99,5
|
90,8
|
9,58%
|
ООО "Азербайджанское объединение по производству сахара"
|
56,9
|
37,7
|
50,93%
|
ЗАO "Baku Steel Company"
|
53,7
|
56,8
|
-5,46%
|
ООО "Export Stream"
|
40,2
|
22,8
|
76,32%
|
ООО "STP Алюминий"
|
39,5
|
7
|
464,29%
|
ЗАO "TABATERRA"
|
39,3
|
30,8
|
27,60%
|
ООО "UYTROP"
|
29,5
|
0
|
-
|
ООО "KHAN-EL"
|
29,1
|
28,4
|
2,46%
|
ООО "P-AQRO"
|
28,9
|
26
|
11,15%
В отчетный период ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 7,3% и достиг 3,3 млрд долларов США.