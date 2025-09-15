Началась операция НАТО "Восточный часовой"

Стартовала операция НАТО под названием "Восточный часовой", которая направлена на усиление безопасности на восточном фланге альянса.

Как передает Report, об этом сообщили в официальном аккаунте НАТО в соцсети Х.

"Военная операция была начата в ответ на нарушения воздушного пространства и направлена на укрепление позиций НАТО на восточном фланге. Союзники уже приступили к развертыванию войск и возможностей", - говорится в публикации.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что операция будет запущена в ближайшие дни. Решение было принято после инцидента с нарушением российскими дронами воздушного пространства Польши. В операции принимают участие ряд стран-членов альянса, включая Данию, Францию, Великобританию и Германию.