    Началась операция НАТО "Восточный часовой"

    Другие страны
    • 15 сентября, 2025
    • 19:40
    Началась операция НАТО Восточный часовой

    Стартовала операция НАТО под названием "Восточный часовой", которая направлена на усиление безопасности на восточном фланге альянса.

    Как передает Report, об этом сообщили в официальном аккаунте НАТО в соцсети Х.

    "Военная операция была начата в ответ на нарушения воздушного пространства и направлена на укрепление позиций НАТО на восточном фланге. Союзники уже приступили к развертыванию войск и возможностей", - говорится в публикации.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что операция будет запущена в ближайшие дни. Решение было принято после инцидента с нарушением российскими дронами воздушного пространства Польши. В операции принимают участие ряд стран-членов альянса, включая Данию, Францию, Великобританию и Германию.

