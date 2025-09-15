NATO-nun "Şərq gözətçisi" əməliyyatı başlayıb
NATO-nun alyansın şərq cinahında təhlükəsizliyi gücləndirmək məqsədi daşıyan "Şərq gözətçisi" əməliyyatı başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə NATO-nun "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında məlumat yer alıb.
"Hərbi əməliyyat hava məkanının pozulmasına cavab olaraq başlayıb və NATO-nun şərq cinahda mövqelərini gücləndirmək məqsədi daşıyır. Müttəfiqlər artıq qoşun və imkanlarını yerləşdirməyə başlayıblar", - paylaşımda deyilir.
Xatırladaq ki, daha əvvəl NATO-nun Baş katibi Mark Rutte əməliyyatın yaxın günlərdə başlayacağını bildirmişdi. Qərar Rusiya pilotsuz uçuş aparatlarının Polşanın hava məkanını pozması ilə bağlı insidentdən sonra verilib. Əməliyyatda alyansa üzv bir sıra dövlətlər, o cümlədən Danimarka, Fransa, Böyük Britaniya və Almaniya iştirak edir.