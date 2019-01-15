СМИ: Трамп намеревался выйти из НАТО

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп планировал выйти из НАТО. Как сообщает Report об этом пишет The New York Times, отмечая, что такое решение было бы равнозначно распаду Североатлантического альянса.

Как сообщили источники в администрации президента США, в 2018 году глава государства несколько раз в частных беседах высказывал желание выйти из организации. По словам собеседников газеты, они боялись, что Трамп может всерьез задуматься о таком решении из-за разногласий с европейскими союзниками по поводу военного бюджета.

В частности, во время саммита лидеров стран-членов НАТО летом 2018-го американский лидер говорил своим советникам по национальной безопасности, что не видит смысла в существовании альянса и предложил США выйти из него. В то же время, как пишет издание, советники, среди которых был бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис и нынешний советник по нацбезопасности Джон Болтон, старались изо всех сил придерживаться изначального курса военной стратегии без упоминания замыслов президента.

Ранее Д. Трамп назвал неприемлемым тот факт, что США тратят гораздо больше на НАТО, чем любая другая страна Альянса.