Трамп: Неприемлемо, что США тратят на НАТО гораздо больше, чем другие страны

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ "Соединенные Штаты тратят гораздо больше на НАТО, чем любая другая страна. Это несправедливо, и неприемлемо".
Как сообщает Report, об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Трамп отметил, что при этом НАТО приносит гораздо больше пользы Европе нежели США.
"По некоторым подсчетам, выплаты США в НАТО составляют 90%, в то время как многие страны не близки к их 2-процентному обязательству", - отмечает президент США.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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