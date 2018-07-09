Трамп: Неприемлемо, что США тратят на НАТО гораздо больше, чем другие страны

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ "Соединенные Штаты тратят гораздо больше на НАТО, чем любая другая страна. Это несправедливо, и неприемлемо".

Как сообщает Report, об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Трамп отметил, что при этом НАТО приносит гораздо больше пользы Европе нежели США.

"По некоторым подсчетам, выплаты США в НАТО составляют 90%, в то время как многие страны не близки к их 2-процентному обязательству", - отмечает президент США.