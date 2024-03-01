США заявили об отсутствии ожидания, что парламентские выборы в Иране будут свободными

Администрация Соединенных Штатов не ожидает, что парламентские выборы в Иране, которые пройдут 1 марта, будут свободными и справедливыми.

Администрация Соединенных Штатов не ожидает, что парламентские выборы в Иране, которые пройдут 1 марта, будут свободными и справедливыми.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Я не ожидаю, что выборы в Иране будут свободными и справедливыми. Я подозреваю, что огромное число иранцев не ожидают, что эти выборы будут свободными и честными. Как вы, вероятно, уже знаете, тысячи кандидатов были отстранены от выборов в ходе непрозрачного процесса. Миру давно известно, что политическая система Ирана отличается недемократичностью и непрозрачностью административной, судебной и избирательной систем", - утверждал дипломат.

В Иране 1 марта состоятся очередные выборы в однопалатный парламент - Меджлис (или Собрание исламского совета). Депутаты Меджлиса избираются в ходе всеобщих выборов прямым тайным голосованием.