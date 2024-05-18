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В КНДР провели тестовый запуск баллистической ракеты с новым наведением

В КНДР провели тестовый запуск баллистической ракеты с новым наведением КНДР провела испытательный запуск тактической баллистической ракеты, оснащенной новой системой наведения.
Другие страны
18 мая 2024 г. 06:26
В КНДР провели тестовый запуск баллистической ракеты с новым наведением

КНДР провела испытательный запуск тактической баллистической ракеты, оснащенной новой системой наведения.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"17 мая Главное ракетное управление КНДР провело испытательные пуски тактической баллистической ракеты с новой автономной навигационной системой наведения в Восточном море Кореи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе этого испытания были проверены точность и надежность этой системы. На испытаниях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.

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