В Финляндии начали расследование крупной утечки данных

Финская полиция начала расследовать крупную утечку данных из-за кибератаки.

Финская полиция начала расследовать крупную утечку данных из-за кибератаки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным агентства, взлом информационных систем Хельсинки произошел 30 апреля.

"Ведется в сотрудничестве с Центральной криминальной полицией и Департаментом полиции Хельсинки", - говорится в публикации.

Отмечается, что злоумышленники получили данные информационной сети отдела образования и воспитания города. В результате они смогли получить информацию о 80 тысячах человек, включая учащихся и сотрудников образовательного сектора финской столицы. Жертвами могли стать 120 тысяч человек.