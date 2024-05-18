В Финляндии начали расследование крупной утечки данных

Финская полиция начала расследовать крупную утечку данных из-за кибератаки.
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По данным агентства, взлом информационных систем Хельсинки произошел 30 апреля.
"Ведется в сотрудничестве с Центральной криминальной полицией и Департаментом полиции Хельсинки", - говорится в публикации.
Отмечается, что злоумышленники получили данные информационной сети отдела образования и воспитания города. В результате они смогли получить информацию о 80 тысячах человек, включая учащихся и сотрудников образовательного сектора финской столицы. Жертвами могли стать 120 тысяч человек.