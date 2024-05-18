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СМИ: В центре столицы Кыргызстана после драки с иностранцами собрались около 1 тыс. человек

СМИ: В центре столицы Кыргызстана после драки с иностранцами собрались около 1 тыс. человек Внутренние войска оцепили улицу в центре Бишкека, где собралась толпа людей после конфликта в хостеле, на место доставлены водометы.
Другие страны
18 мая 2024 г. 01:58
СМИ: В центре столицы Кыргызстана после драки с иностранцами собрались около 1 тыс. человек

Внутренние войска оцепили улицу в центре Бишкека, где собралась толпа людей после конфликта в хостеле, на место доставлены водометы.

Как передает Report, об этом сообщило агентство 24.kg.

По его данным, силовики стоят на пересечении Чуйского проспекта и улицы 7 Апреля, которую оцепили в северном направлении. При этом за оцеплением собрались около 1 тыс. человек, прибывших туда после драки в хостеле.

Согласно распространенным агентством видеокадрам, машины беспрепятственно движутся по дороге.

По информации агентства АКИpress, движение на север по улице Курманжан Датки закрыто.

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