СМИ: В центре столицы Кыргызстана после драки с иностранцами собрались около 1 тыс. человек

Внутренние войска оцепили улицу в центре Бишкека, где собралась толпа людей после конфликта в хостеле, на место доставлены водометы.

Внутренние войска оцепили улицу в центре Бишкека, где собралась толпа людей после конфликта в хостеле, на место доставлены водометы.

Как передает Report , об этом сообщило агентство 24.kg.

По его данным, силовики стоят на пересечении Чуйского проспекта и улицы 7 Апреля, которую оцепили в северном направлении. При этом за оцеплением собрались около 1 тыс. человек, прибывших туда после драки в хостеле.

Согласно распространенным агентством видеокадрам, машины беспрепятственно движутся по дороге.

По информации агентства АКИpress, движение на север по улице Курманжан Датки закрыто.