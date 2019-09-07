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США запустили четыре баллистические ракеты

США запустили четыре баллистические ракеты

США провели испытательные запуски четырех неснаряженных баллистических ракет Trident II D5 с атомной подводной лодки "Небраска" (SSBN 739) типа "Огайо".

Как передает Report, об этом сообщается на сайте американских ВМС.

Учебные пуски проводились ранним утром вблизи побережья Южной Калифорнии. Первые два состоялись 4 сентября, остальные — 6 сентября.Маневры проводились, чтобы оценить и проверить характеристики этих стратегических систем, а не как "ответ на происходящие в мире события".
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