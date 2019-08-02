США запретили давать России в долг

Второй пакет санкций США в отношении России в связи с "делом Скрипалей" включает две ограничительные меры. Как передает Report, об этом пишет The New York Times со ссылкой на документ.

По данным газеты, первая мера предполагает запрет банкам США предоставлять какие-либо займы или кредиты российскому правительству. Исключением могут стать только ссуды, которые берутся для покупки продовольствия.

Вторая мера подразумевает блокировку финансовой или технической помощи России со стороны международных институтов.

Новые санкции будут введены в связи с применением вещества "Новичок" в Солсбери в отношении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Несмотря на то, что введение нового санкционного пакета ожидалось в ноябре прошлого года, а произошло только сейчас, высокопоставленный представитель администрации президента США рассказал The New York Times, что намерения затянуть санкционный процесс у Белого дома не было. Санкции не были введены в начале года потому, что были опасения, что Москва "неправильно считает месседж".