    США вывели из-под антироссийских санкций "Тенгизшевройл" и казахстанский Карачаганак

    Другие страны
    15 ноября, 2025
    03:42
    США вывели из-под антироссийских санкций Тенгизшевройл и казахстанский Карачаганак

    США вывели из-под действия своих санкций в отношении российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), фирму "Тенгизшевройл" и проект освоения расположенного в Казахстане Карачаганского месторождения.

    Как передает Report, об этом свидетельствует генеральная лицензия номер 124B, текст которой обнародовало Министерство финансов США.

    В документе говорится, что он разрешает "все транзакции", относящиеся к операционной деятельности КТК, "Тенгизшевройла" и проекта Карачаганак. При этом "какие бы то ни было транзакции на продажу <...> или передачу" долей в КТК, "Тенгизшевройл" и Карачаганаке по-прежнему запрещены.

    Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов ранее сообщил журналистам, что республика добивается вывода из-под санкций США нефтяного месторождения Карачаганак.

    "Мы работаем над этим. Казахстан подал соответствующие бумаги", - сказал Аккенженов, отвечая на вопрос журналиста о том, планируется ли вывести месторождение из-под санкций.

    КТК - международная нефтетранспортная компания, занимающаяся эксплуатацией Каспийского магистрального нефтепровода, по которому транспортируется в основном нефть с месторождений Западного Казахстана.

