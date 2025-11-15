США вывели из-под антироссийских санкций "Тенгизшевройл" и казахстанский Карачаганак

США вывели из-под действия своих санкций в отношении российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), фирму "Тенгизшевройл" и проект освоения расположенного в Казахстане Карачаганского месторождения.

Как передает Report, об этом свидетельствует генеральная лицензия номер 124B, текст которой обнародовало Министерство финансов США.

В документе говорится, что он разрешает "все транзакции", относящиеся к операционной деятельности КТК, "Тенгизшевройла" и проекта Карачаганак. При этом "какие бы то ни было транзакции на продажу <...> или передачу" долей в КТК, "Тенгизшевройл" и Карачаганаке по-прежнему запрещены.

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов ранее сообщил журналистам, что республика добивается вывода из-под санкций США нефтяного месторождения Карачаганак.

"Мы работаем над этим. Казахстан подал соответствующие бумаги", - сказал Аккенженов, отвечая на вопрос журналиста о том, планируется ли вывести месторождение из-под санкций.

КТК - международная нефтетранспортная компания, занимающаяся эксплуатацией Каспийского магистрального нефтепровода, по которому транспортируется в основном нефть с месторождений Западного Казахстана.