ABŞ "Tengizşevroyl" və Karaçaqanak" şirkətlərinə qarşı sanksiyaları ləğv edib
- 15 noyabr, 2025
- 04:12
ABŞ Rusiyanın "Rosneft" və "Lukoyl" şirkətlərinə, Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu, "Tengizşevroyl"a və Qazaxıstanda Qaraçaqanak yatağının işlənməsi layihəsinə qarşı sanksiyaları ləğv edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Maliyyə Nazirliyinin mətnini açıqladığı 124B nömrəli ümumi lisenziya sübut edir.
Sənəddə bildirilir ki, o, Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu, "Tengizşevroyl" və Karaçaqanak layihəsinin əməliyyat fəaliyyəti ilə bağlı bütün əməliyyatlara icazə verir. Bununla belə, adları sadalan şirkətlərə payların satışı və ya ötürülməsi ilə bağlı hər hansı əməliyyatlar qadağandır.
Qazaxıstanın energetika naziri Yerlan Akkenjenov daha əvvəl jurnalistlərə bildirib ki, ölkə ABŞ-ın Karaçaqanak neft yatağına tətbiq etdiyi sanksiyaları ləğv etməyə çalışır.
Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu əsasən Qərbi Qazaxıstandakı yataqlardan neft nəql edən Xəzər Magistral Neft Kəmərini idarə edən beynəlxalq şirkətdir.