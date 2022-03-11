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США вводят запрет на импорт алкоголя, алмазов и икры из России

США вводят запрет на импорт алкоголя, алмазов и икры из России США вводят запрет на импорт морепродуктов, алмаза и алкоголя из России, а также на поставки предметов роскоши в эту страну.
Другие страны
11 марта 2022 г. 19:56
США вводят запрет на импорт алкоголя, алмазов и икры из России

США вводят запрет на импорт морепродуктов, алмаза и алкоголя из России, а также на поставки предметов роскоши в эту страну.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент США Джо Байден.

Кроме того, США лишают РФ статуса "наиболее благоприятствуемой нации". Изменение торгового статуса России позволит американскому Конгрессу ввести тарифы на любые или все товары, импортируемые из России в США, включая икру, водку, фанеру и другие товары.

Байден заявил, что страны "большой семерки" будут добиваться запрета на российские заимствования во Всемирном валютном фонде и Всемирном банке.

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