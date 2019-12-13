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США вводят санкции против сына президента Никарагуа

США вводят санкции против сына президента Никарагуа

Власти США вводят санкции в отношении Рафаэля Антонио Ортеги Мурильо - сына президента Никарагуа Даниэля Ортеги, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщается в четверг на сайте американского Минфина.

Кроме того, Вашингтон добавил в санкционные списки три базирующиеся в Никарагуа компании, которыми владеет или которые контролирует Рафаэль Антонио Ортега Мурильо.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

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