США вводят санкции против сына президента Никарагуа

Власти США вводят санкции в отношении Рафаэля Антонио Ортеги Мурильо - сына президента Никарагуа Даниэля Ортеги, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщается в четверг на сайте американского Минфина.

Кроме того, Вашингтон добавил в санкционные списки три базирующиеся в Никарагуа компании, которыми владеет или которые контролирует Рафаэль Антонио Ортега Мурильо.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.