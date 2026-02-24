США ввели в действие глобальные пошлины на импорт в размере 10%

Президент США Дональд Трамп ввел в действие новые глобальные пошлины на импорт в размере 10% вместо анонсированных на выходных 15%.

Как передает Report, об этом пишет издание The Financial Times со ссылкой на уведомление американской таможни.

Тарифы начали действовать с 0:01 вторника по времени восточного побережья страны.

Служба таможенного и пограничного контроля США проинформировала импортеров, что ставка пошлин на первом этапе составит 10% и будет применяться ко всем странам в течение 150 дней, если не предусмотрено исключений, сообщает NBC News.

В Белом доме подтвердили эту информацию, отметив, что администрация президента работает над повышением пошлин до 15%, но для этого потребуется отдельный указ.

Верховный суд США в пятницу большинством голосов постановил, что решение Трампа о введении в 2025 году пошлин против товаров из большого числа стран мира незаконно. Трамп в ответ принял решение поднять уровень пошлин в отношении импорта из всех стран мира сначала до 10%, а затем - до 15%.

В этом случае он использовал закон о торговле 1974 года, который позволяет вводить такие тарифы сроком на 150 дней, тогда как признанное незаконным прошлогоднее решение опиралось на принятый в 1977 году закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).

Объявляя о введении 10%-х пошлин в пятницу, Белый дом сообщил, что эти меры не будут распространяться на широкий спектр товаров, в том числе из Канады и Мексики.