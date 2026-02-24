İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    ABŞ-nin 10 %-lik qlobal idxal rüsumları qüvvəyə minib

    Digər ölkələr
    • 24 fevral, 2026
    • 11:21
    ABŞ-nin 10 %-lik qlobal idxal rüsumları qüvvəyə minib

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın həftəsonu elan etdiyi 15 % əvəzinə, 10%-lik qlobal idxal rüsumları qüvvəyə minib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Financial Times" nəşri ABŞ gömrüyünün bildirişinə istinadən yazır.

    "NBC News"un məlumatına görə, ABŞ Gömrük və Sərhəd Mühafizəsi Xidməti idxalçıları birinci mərhələdə rüsum dərəcəsinin 10% təşkil edəcəyi və istisnalar nəzərdə tutulmadığı halda 150 gün ərzində bütün ölkələrə tətbiq ediləcəyi barədə məlumatlandırıb.

    Ağ Evdə bu məlumatı təsdiqləyərək qeyd ediblər ki, prezident administrasiyası rüsumların 15%-ə çatdırılması üzərində işləyir, lakin bunun üçün ayrıca fərman tələb olunacaq.

    ABŞ rüsum
    США ввели в действие глобальные пошлины на импорт в размере 10%
    Trump's new global tariff comes into effect at 10%

    Son xəbərlər

    12:45

    Sadiq Qurbanov: "Bir sıra su anbarlarının tutumu 15–35 % azalıb"

    İnfrastruktur
    12:44

    Nəsimi rayonunun bəzi küçələrində işıq olmayacaq

    Energetika
    12:41

    ADSEA: Azərbaycanın təxminən bir ildən bir qədər artıq su ehtiyatı var

    İnfrastruktur
    12:38

    Azərbaycanda gələn ilin sonunadək çay hövzəsi əsaslı idarəetmə sistemi yaradılacaq

    İnfrastruktur
    12:37
    Foto
    Video

    FHN "Velotrek" ticarət mərkəzində təlim keçirib

    Hadisə
    12:33

    Böyük Britaniya Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirib

    Digər ölkələr
    12:32

    Albaniyadakı reytinq turnirində iştirak edəcək Azərbaycan güləşçiləri açıqlanıb

    Fərdi
    12:30

    Azərbaycan millisinin Avropa çempionatındakı rəqibləri bəlli olub

    Komanda
    12:30

    Bakı metrosunda qatarların qrafik üzrə hərəkəti bərpa olunub – YENİLƏNİB-2

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti