Трамп пригрозил повышением тарифов для нарушающих правила стран
Другие страны
- 23 февраля, 2026
- 19:40
Президент США Дональд Трамп предупредил, что любая страна, нарушающая ранее согласованные торговые правила, столкнется с повышением установленных тарифов.
Как передает Report, об этом он написал в Truth Social.
"Любая страна, которая хочет "играть в игры" с этим нелепым решением Верховного суда, особенно те, которые "обманывали" США годами и даже десятилетиями, столкнется с гораздо более высокими тарифами и даже хуже, чем те, на которые они недавно согласились", - говорится в публикации.
Трамп также добавил, что как глава государства ему не требуется обращаться в Конгресс за одобрением тарифов, поскольку полномочия в этой сфере уже были предоставлены ранее, а решение Верховного суда, по его мнению, лишь подтверждает эти полномочия.
