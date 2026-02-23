İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Tramp qaydaları pozan ölkələri tariflərin artırılması ilə hədələyib

    Digər ölkələr
    • 23 fevral, 2026
    • 20:15
    Tramp qaydaları pozan ölkələri tariflərin artırılması ilə hədələyib

    ABŞ ilə əvvəllər razılaşdırılmış ticarət qaydalarını pozan istənilən ölkə müəyyən edilmiş tariflərin artırılması ilə üzləşəcək.

    "Report" xəbər verir ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp bunu "Truth Social"da yazıb.

    "Ali Məhkəmənin bu mənasız qərarı ilə "oyun oynamaq" istəyən istənilən ölkə, xüsusən də ABŞ-ni illər və hətta onilliklər boyu aldadanlar bu yaxınlarda razılaşdıqlarından daha yüksək tariflərlə və hətta daha pis gömrük rüsumlarları ilə üzləşəcəklər", - paylaşımda bildirilib.

    Tramp həmçinin qeyd edib ki, dövlət başçısı kimi tariflərin təsdiqlənməsi üçün Konqresə müraciət etməsinə ehtiyac yoxdur, çünki bu sahədə səlahiyyətlər daha əvvəl verilib. Onun fikrincə, Ali Məhkəmənin qərarı bu səlahiyyətləri təsdiqləyir.

    Donald Tramp ABŞ Ali Məhkəmə yeni tariflər
    Трамп пригрозил повышением тарифов для нарушающих правила стран

    Son xəbərlər

    21:04

    Kallas: Brüsseldə rusiyalı diplomatların sayının azaldılması barədə qərar qəbul edilib

    Digər ölkələr
    20:58

    Ukrayna DİN: Hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşlarına qarşı sui-qəsdlər artıb

    Digər ölkələr
    20:43

    Rubio fevralın 25-də Karib hövzəsi ölkələrinə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    20:42

    "Nyukasl"ın baş məşqçisi: "Bu mövsüm ən yüksək səviyyəli oyunumuzu "Qarabağ"a qarşı keçirmişik"

    Futbol
    20:36

    Dünya Bankı: Ukraynanın bərpası 588 milyard dollara başa gələcək

    Digər ölkələr
    20:26
    Foto

    Kaya Kallas: Rusiyaya qarşı 20-ci sanksiya paketi üzrə razılıq əldə olunmayıb

    Digər ölkələr
    20:18

    Bakının bəzi küçələrində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    20:15

    Tramp qaydaları pozan ölkələri tariflərin artırılması ilə hədələyib

    Digər ölkələr
    20:02

    Ərdoğan: Türkiyə ilə Yunanıstanın münasibətləri yaxşılaşır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti